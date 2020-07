Lucia Azzolina fotografata al mare a Sperlonga: le foto in bikini della ministra dell'Istruzione nella sua breve pausa estiva

Dopo la breve gita di Lucia Azzolina a Sperlonga, ecco che sul settimanale “Diva e Donna” sono scomparsi gli scatti della ministra dell’Istruzione in costume. Come raccontato dai vicini di ombrellone, la donna era sola nel suo elegante bikini blu, capelli sciolti e smalto rosso fuoco.

A farle compagnia c’erano dunque solo un libro e una rivista.

Lucia Azzolina: piccola pausa al mare

Nonostante le due guardie del corpo, un fotografo è riuscito a immortalare alcuni attimi di relax della politica, tra un tuffo in mare, una passeggiata e un po’ di sole. L’ultimo numero della rivista che riporta in esclusiva le immagini della Azzolina in costiume è andato a ruba tra i molti fan della bella esponente dei 5 Stelle.

Non è al momento facile prevedere se Lucia Azzolina tornerà a Sperlonga. La cosiddetta Perla del Tirreno si conferma ad ogni modo come una delle più belle località italiane a pochi passi dalla Capitale.

La destinazione è dunque molto comoda per la ministra, al momento al lavoro per organizzare la ripartenza della scuola dopo la lunghissima chiusura determinata dalla pandemia globale. Nel contempo i vip nostrani si contendono le acque cristalline del Lazio. Parecchi sono infatti i volti noti del piccolo e grande schermo che stanno arrivando nelle limitrofe località.