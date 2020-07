Valeria Marini lancia il videoclip del suo nuovo singolo estivo “Boom”.

Valeria Marini adesso è anche cantante. Dopo il successo dello scorso anno, la showgirl ci riprova e lancia un nuovo pezzo, che spera possa diventare il tormentone dell’estate. Valeria, reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 4, ha fatto uscire “Boom”, il suo nuovo pezzo.

La canzone è già su tutte le piattaforme musicali dallo scorso 26 giugno 2020. Proprio ieri, sabato 11 luglio 2020, è uscito il videoclip del nuovo singolo estivo. Nelle scorse settimane, infatti, la sarda, era stata vista nei pressi di Ostia. Con lei cameramen e troupe. Tutti impegnati a realizzare il videoclip della sua nuova canzone.

Visualizza questo post su Instagram Hit Trash 2020 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 12 Lug 2020 alle ore 4:10 PDT

Il videoclip di “Boom”

Era stata proprio Valeria Marini ad anticipare ai suoi follower la data di uscita della clip, dopo che in molti lo hanno chiesto in privato. Il videoclip, in rete da circa 48 ore, già è diventato virale. Su molte pagine di gossip e di trash non si parla d’altro se non della canzone di Valeria. Proprio oggi, domenica 12 luglio 2020, per esempio, Trash Italiano ha postato alcuni frammenti della clip.

Il risultato è davvero eccezionale. Si vede la Marini danzare a bordo di una piscina. In un’altra scena, invece, la showgirl è impegnata a farsi truccare dalla sua squadra. Il singolo è ispirato alla melodia latino-americana. Alcune frasi sono anche in spagnolo, ispirandosi, dunque, al genere pop. Il testo è stato scritto da Giacomo Eva.

Le dichiarazioni di Valeria Marini

Ad accompagnare l’ex concorrente di Amici nella stesura del pezzo, anche il musicista Matteo Caretto. Il messaggio che Valeria vuole trasmettere è certamente di grande gioia e positività. Dopo sei mesi infelici con il coronavirus, la Marini vuole cercare di far sorridere chi la ascolta. “Una canzone che vuole dare un messaggio di gioia e speranza, la musica è vita e ognuno di noi deve tirare fuori il Boom inteso come l’energia che ha dentro; la forza sta in noi, questa canzone è dedicata soprattutto alle donne”.

Queste le parole dichiarate dalla showgirl.