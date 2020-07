Rita Dalla Chiesa, la denuncia via social: “In spiaggia così”

Rita Dalla Chiesa ha postato le foto di una spiaggia in cui non sarebbero state rispettate le misure di sicurezza.

Come molti altri personaggi vip anche Rita Dalla Chiesa si è espressa in merito all’emergenza Coronavirus: in particolar modo la famosa conduttrice ha denunciato la mancanza di distanziamento su una famosa spiaggia laziale.

Rita Dalla Chiesa: la denuncia

Rita Dalla Chiesa ha postato sui social un immagine raffigurante il lungo mare laziale di Lido dei Pini, dove si vede chiaramente una grande quantità di persone sotto gli ombrelloni senza rispettare la distanza di sicurezza.

Se la foto sia un falso o sia stata scattata altrove o in un altro periodo non è dato sapere, quel che è certo è che ha scatenato l’indignazione del web.

Dopo la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus locali, spiagge e molti altri luoghi pubblici hanno dovuto adattarsi per consentire le distanze minime di sicurezza, ma sono in molti ad aver denunciato via social episodi in cui tali restrizioni non sono state rispettate.

Oggi pomeriggio a Lido dei Pini, costa laziale….😱 pic.twitter.com/GhOFV6O1UK — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 12, 2020

In tanti si sono uniti a Rita Dalla Chiesa tra i commenti al suo post via Twitter denunciando episodi similari.

Nei mesi di lock down causati dalla pandemia in Italia Rita Dalla Chiesa è balzata alle cronache per essersi scagliata – sempre a mezzo social – contro il virologo Roberto Burioni, e per aver più volte detto la sua in merito all’emergenza che ha colpito il paese (come del resto molti altri personaggi famosi e non dello show business italiano).