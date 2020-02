La conduttrice Rita Dalla Chiesa su twitter: "capisco la privacy, ma occorre fare il nome dei contagiati da coronavirus".

Di nuovo polemiche social sull’emergenza coronavirus. Questa volta a far discutere è un tweet di Rita Dalla Chiesa, famosa conduttrice di Italiasì. Dalla Chiesa sta seguendo con la massima attenzione i casi di coronavirus in Italia, come testimoniano i post social da lei pubblicati.

Rita Dalla Chiesa sul coronavirus, tweet polemico

La Dalla Chiesa ha quindi twittato, nella giornata del 22 febbraio: “Fate i nomi dei malati. Chi è entrato in contatto ha diritto di saperlo”. Un tweet che arriva non a caso nel giorno in cui si conferma la morte per contagio di Adriano Trevisan, primo in Italia. La conduttrice si riferisce dunque alla diffusione del virus in nord Italia, nella fattispecie in Veneto, dove sono stati confermati altri due casi, e in Lombardia. Visibilmente allarmata, la Dalla Chiesa auspica la pubblicazione dei nomi dei contagiati.

Poi aggiunge: “Io capisco il diritto alla privacy. Ma se tengono nascosti i nomi delle persone “sospette”, il contagio si allarga come un cerchio nell’acqua…Chi è entrato in contatto con quelli ricoverati, ha il diritto di saperlo, per potersi far controllare“.

Il tweet ha immediatamente fatto il giro del web e ha suscitato reazioni molto dure. Sui social la discussione sul coronavirus è molto animata, tanto che #coronavirusitalia è attualmente primo nei trend. Numerose le condivisioni e le risposte al post di Dalla Chiesta. Molti sono d’accordo con la celebre conduttrice, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Altri ancora la accusano invece di voler esporre i contagiati alla gogna mediatica e di non avere rispetto per la privacy delle persone colpite.