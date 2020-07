Iconica e versatile artista internazionale, Amanda Lear ha oggi un nuovo giovane compagno dopo la storica relazione con Manuel Casella

Da vera icona nonché diva internazionale, Amanda Lear sembra essere sempre la fresca e giovane starlette degli inizi. Con un’età del tutto misteriosa che oscilla tra i 60 e gli 80 anni, la star di origini vietnamite non dimostra affatto i suoi anni.

Fotografata al mare a Saint Tropez, la presentatrice è stata peraltro pizzicata insieme al suo giovane fidanzato Juan Rodrigo. Fasciata da un costume nero intero, ha mostrato un fisico da invidia anche per una ventenne!

Assodata dunque questa nuova ed ennesima giovane fiamma di Amanda Lear, che fine ha fatto il suo storico compagno Manuel Casella? All’inizio degli anni duemila la relazione tra l’aitante modello e la matura showgirl aveva destato parecchio scalpore.

Tra loro c’erano infatti quasi 40 anni di differenza, che lo fecero diventare subito il toyboy per antonomasia. L’attore piacentino, oggi 41enne, era anche stato dipinto come un raccomandato, in quanto proprio durante la storia con Amanda si fece conoscere in tv.

Manuel Casella e Amanda Lear si conobbero nel 2000 nel corso della trasmissione Il Brutto Anatroccolo. Sono rimasti insieme dal 2002 al 2008, periodo durante il quale lui partecipò all’Isola dei Famosi e alle fiction Colpi di Sole, L’uomo dell’argine, Radio Sex e Un amour de fantôme. Pare ad ogni modo che la musa di Salvador Dalì non vedesse di buon occhio il desiderio del suo ex di far parte del mondo dello spettacolo.

Proprio questo sarebbe stato del resto il motivo che portò alla chiusura della loro relazione.