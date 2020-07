Amanda Lear ha fatto testamento: lascia tutto ai suoi gatti

Amanda Lear ha fatto testamento e ha lasciato tutto ai suoi gatti.

Amanda Lear ha fatto testamento e ha deciso di lasciare tutto ai suoi gatti. Una donna dello spettacolo in grado di trasformarsi continuamente. Ha saputo fare la cantante, l’attrice, la modella, la doppiatrice, la presentatrice televisiva e la pittrice.

Nata ad Hong Kong e vissuta in Francia, Amanda Lear, che ha parlato dei suoi rapporti intimi, è stata in grado di conquistare tutto il mondo con la sua particolarità. Un dettaglio che è emerso durante un’intervista al settimanale Oggi è il suo lato da gattara. La donna è un’amante degli animali, in particolare modo ha una passione incredibile per i gatti.

Amanda Lear testamento: tutto per i gatti

“Ho scritto il mio testamento e ho lasciato tutto il mio patrimonio ai miei gatti.

Ne ho dieci, li amo più di ogni altra cosa e loro amano me” ha spiegato Amanda Lear durante l’intervista, quando ha rivelato di aver deciso di lasciare la sua eredità a coloro che l’hanno sempre amata incondizionatamente, ovvero i suoi gatti. “I miei gatti mi hanno salvato, sono stati i migliori medici per me, per questo ho deciso che sono gli unici meritevoli della mia eredità” ha spiegato la cantante.





“I miei soldi andranno ad una fondazione che ha l’unico scopo di occuparsi dei miei gatti quando non ci sarò più” ha aggiunto Amanda Lear, che ha rivelato la verità sulla sua sessualità. L’artista ha voluto parlare di un argomento molto serio, ovvero della sorte che tocca agli animali una volta che il loro padrone non c’è più.

“Devo aggiungere che amo spendere i soldi ed è possibile che al momento della mia morte non ci sarà più molto” ha aggiunto la Lear, sottolineando però che ai suoi mici non mancherà nulla e avranno comunque la sua casa e tutti i suoi oggetti che potranno essere venduti per prendersi cura di loro.