Il cavaliere di “Uomini e Donne” Armando Incarnato ha postato dei video in cui ha tirato in ballo la prostituzione. Trattandosi di un argomento piuttosto delicato, sui social è scoppiato immediatamente il putiferio.

Mentre aspettava alcuni amici, Armando ha approfittato per stuzzicare i suoi fan. Nel momento in cui la macchina con a bordo i suoi amici si è accostata a lui, il ragazzo ha finto di essere un escort ed ha addirittura detto che ciascuna persona presente in auto avrebbe dovuto pagare 50 euro a testa per godere della sua compagnia. Immaginando lo scalpore che avrebbe suscitato, Incarnato si è, però, scusato in anticipo.

Il 39enne ha sottolineato di non voler offendere nessuno con le sue parole e poi ha ironizzato dicendo che sarebbe stato arrestato per i contenuti pubblicati.





Armando interrompe il video

Dopo il suo annuncio, Armando Incarnato ha continuato a parlare della sua modalità prostituzione anche sulla vettura.

Il napoletano ha inquadrato i suoi amici, i quali si sono mostrati molto schivi, ed ha raccontato i dettagli del loro ipotetico incontro romantico. Armando ha voluto soffermarsi sull’importanza di utilizzare tutte le precauzioni del caso. Poiché nessuno degli amici assecondava lo show, il ragazzo è stato costretto ad interrompere il video dopo pochi minuti. Dal momento che il web è solito puntare il dito contro Armando Incarnato, probabilmente il giovane si troverà presto costretto a fare ulteriori chiarimenti in merito.