Armando Incarnato è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e donne ma chi è il discusso cavaliere spenta la lucina rossa delle telecamere?

Si è fatto conoscere al pubblico di Uomini e donne più per le sue opinioni che per le relazioni in sé Armando Incarnato ma chi è il cavaliere partenopeo fuori dal dating-show pomeridiano? La sua vita si divide tra la gestione dei suoi saloni di parrucchieri e sua figlia Michelle.

Uomini e donne, Armando Incarnato chi è

Armando Incarnato è un imprenditore di 43 anni originario di Napoli. La sua carriera inizia dopo l’interruzione dei suoi studi universitari in Giurisprudenza. Dilettandosi tra vari lavori come barista, corriere, responsabile di supermercati…decide di fondare una sua ditta Exclusive Luxury Hair di Armando Incarnato dove gestisce una serie di saloni di parrucchieri. Proprio a causa della rottura con la sua storica ragazza, madre di sua figlia Michelle, il cavaliere decide di trasferirsi a Roma.

Il suo sogno è anche quello di intraprendere una seconda carriera parallela: quella del mondo della televisione. Da questo momento entrerà a far parte della corte di Maria De Filippi. Ma non solo. Infatti, riuscirà nel 2019 ad avere una parte nella quarta stagione della serie televisiva di successo Gomorra.

Dal punto di vista sentimentale, dopo la fine della storia con la sua ex fidanzata, ha avuto modo, grazie a Uomini e donne, di uscire con molte dame ma con nessuna è riuscito a concretizzare qualcosa stabile e duraturo.

Più che per sé stesso, Armando è finito al centro della scena per segnalazioni su altri cavalieri e dame del trono over. Negli ultimi mesi, però, a essere nel mirino è proprio lui. Le foto circolate sul web lo vedrebbe aver passato la quarantena con la sua ex. Armando ha prontamente negato il tutto e per la prossima stagione lo ritroveremo ancora nel parterre di Uomini e donne. Intanto, continua a dedicarsi a sua figlia e alla sua impresa.