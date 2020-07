Lorella Cuccarini, messaggio straziante: lutto improvviso

Il messaggio straziante di Lorella Cuccarini per la morte della collega.

Lorella Cuccarini, che dovrebbe fermarsi in Rai, ha pubblicato un messaggio straziante a causa del lutto improvviso dovuto alla morte di una collega. La showgirl è molto attiva sui social network e condivide tanti suoi momenti felici, ma in questa occasione ha dovuto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa di Galyn Görg, attrice e ballerina americana che è scomparsa nel giorno del suo compleanno.

La conduttrice ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa della sua collega, con cui aveva un rapporto d’amicizia davvero splendido.

Lorella Cuccarini messaggio straziante

“Non ci posso ancora credere…Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita.

Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l’altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin” ha scritto Lorella Cuccarini, pubblicando una foto che la ritrae proprio insieme alla collega, agli inizi della loro carriera. La showgirl ha voluto lasciarle un saluto pubblico, per ricordarla per il percorso che hanno condiviso insieme.





Le parole che ha speso Lorella Cuccarini per la sua collega Galyn Görg sono davvero molto belle e molto toccanti. La ballerina e attrice americana ha partecipato a diversi varietà italiani. Era la compagna di Steve LaChance e i due hanno lavorato molto insieme durante la loro storia d’amore.

La donna è conosciuta in Italia soprattutto per la sua partecipazione a Fantastico 6 e a SandraRaimondoShow e ha avuto modo di lavorare insieme a Lorella Cuccarini, che ha voluto ricordarla proprio con uno scatto di quel periodo.