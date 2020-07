Federica Sciarelli, la confessione: “Volevo lasciare Chi l’ha visto”

Federica Sciarelli ha svelato i motivi che l'avrebbero spinta a considerare l'idea di ritirarsi dal suo show.

Ogni anno si alternano rumor circa la possibilità che Federica Sciarelli abbandoni il timone di Chi l’ha visto, lo storico programma che si occupa di sparizioni e di casi di cronaca. La stessa conduttrice dello show ha affermato di essere stata più volte sul punto di ritirarsi dal programma.

Federica Sciarelli: la confessione

Federica Sciarelli ha ammesso che quest’anno sarebbe stata molto vicina dal lasciare per sempre il timone di Chi l’ha visto. La conduttrice non ha mai nascosto che il fatto di occuparsi di casi spesso difficili e dolorosi, fosse un “peso” da portare sempre con sé: “Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti.

Amo Chi l'ha visto perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po'…", ha confessato a proposito dei numerosi rumor intercorsi nel corso degli anni sul suo presunto ritiro.





Oltre a questo c’è anche da dire che Chi l’ha visto è uno dei programmi più spesso in onda (la pausa estiva, di solito, avviene unicamente per il mese di agosto).

Pare che a convincere Federica Sciarelli a non lasciare la conduzione ci abbiano pensato i vertici Rai e che lei abbia accettato senza riserve (perché, per sua stessa ammissione, sarebbe estremamente legata al programma). Per scongiurare un suo possibile ritiro dalla conduzione di Chi l’ha visto anche Maurizio Costanzo aveva detto la sua elogiando il grande lavoro svolto dalla conduttrice al timone del famoso programma tv.