Nuovo amore per Maria Elena Boschi? Dopo i rumor su Giulio Berruti, la deputata ha sfoggiato un nuovo look.

Maria Elena Boschi ha deciso di “dare un taglio” al suo vecchio stile e per la prima volta ha sfoggiato una lunga e folta frangia. Se è vero che le donne cambiano look in vista di un nuovo amore sarà così anche per la deputata?

Maria Elena Boschi: il nuovo look

Da settimane circolano voci riguardanti una nuova liaison tra Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti (con il quale la deputata è stata avvistata più volte già nei mesi scorsi). Da quando la Boschi ha poi sfoggiato un nuovo look (radicalmente diverso da quello con cui erano tutti abituati a vederla) il rumor ha preso sempre più piede. Per il momento lei non ha confermato le voci in merito alla liaison, mentre Giulio Berruti ha ammesso più felice che mai di essere “profondamente innamorato” (l’attore, al momento, non avrebbe specificato di chi però).

“Sono innamorato. Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di più”, avrebbe detto Berruti.



I due erano stati avvistati insieme durante un romantico pranzo a Fregene già nei mesi scorsi, ma entrambi si erano definiti come “buoni amici” e non avevano dato adito ai rumor in circolazione. Maria Elena Boschi dal canto suo ha rivelato di aver avuto altre storie importanti in passato, e che sarebbe sempre riuscita a tenerle per sé senza far trapelare più del dovuto.