Uscita in famiglia per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i due sono stati sorpresi un'altra volta insieme, e stavolta con i genitori.

Ancora una volta Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti sono stati pizzicati insieme, e questa volta insieme a loro c’erano anche i genitori del famoso attore. Il mistero sulla relazione tra i due sembra sempre più inaspettato e i fan sono curiosi di conoscere la verità.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Prima del lock down erano stati pizzicati a quello che sembrava essere un pranzo romantico a Fregene. Questa volta invece Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati sorpresi a Roma, all’interno di Villa Borghese, insieme ai genitori di lui (tutti e quattro chiacchieravano a distanza e con le mascherine sul volto). Un’immagine che ha presto fatto il giro dei social, dove i fan sono impazienti di sapere se, dietro la relazione, ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia.





Per il momento i due diretti interessati hanno sempre smentito le notizie in merito, ma le foto in compagnia dei genitori di lui farebbero già pensare a delle “presentazioni ufficiali in famiglia“. Del resto la stessa Maria Elena Boschi ha rivelato di esser sempre stata molto riservata riguardo al suo privato, e di non aver mai svelato di aver avuto in passato anche liaison con uomini piuttosto conosciuti dal grande pubblico. Si tratterà di una di quelle volte? Berruti fino a pochi mesi fa risultava impegnato con la collega attrice Francesca, ma sui social anche l’attore ha sempre preferito vivere la propria vita privata con estremo riserbo. I due sveleranno i retroscena sul loro rapporto?