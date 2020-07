Momento di lutto per Valerio Mastandrea, che ha condiviso un messaggio molto toccante.

Valerio Mastandrea è in lutto per la scomparsa di una persona cara e ha scritto un messaggio molto toccante e pieno di dolore. Stiamo parlando di uno degli attori più amati del cinema italiano, che ha sempre saputo lasciare il segno con i suoi ruoli, con il suo talento e con la sua grande simpatia.

In questa occasione, però, ha mostrato un altro lato di se stesso, un po’ più triste ma anche molto vero e autentico. L’attore ha deciso di condividere un messaggio molto toccante per la scomparsa del suo amico e collega Mattia Torre, che è scomparso tragicamente lo scorso anno all’età di 47 anni. I due erano molto legati, per questo ha voluto scrivere un messaggio molto commovente su Twitter.

Mi perdonerai anche il tristo coincidere tra questa mia e la data della tua partenza ma che vuoi, l’uomo vale anche per le sue piccole debolezze una tra tutte, la mia, questa, con cui cerco un lessico che non esiste per sopportare il tempo che più non condividiamo io e te. — vmastandrea (@rivamesta) July 19, 2020

Valerio Mastandrea in lutto

Valerio Mastandrea, che aveva presentato un libro insieme ai genitori di Giulio Regeni, prova ancora molto dolore per la scomparsa del suo amico e collega Mattia Torre. I due hanno lavorato insieme in varie occasioni. Hanno messo in scena vari monologhi scritti da lui e l’attore è stato protagonista di una serie rai che racconta la sua malattia, “La Linea Verticale”. Mastandrea ha voluto omaggiare il suo amico, che è scomparso un anno fa a causa di un tumore, con delle parole davvero molto commoventi.

“Cerco un lessico che non esiste per sopportare il tempo che più non condividiamo io e te” ha scritto l’attore.





Mastandrea ha voluto descrivere alcuni degli eventi che sono accaduti in questo 2020, come l’emergenza per il Coronavirus, ma ha deciso di raccontare tutto in modo molto commovente e metaforico, con riferimenti molto privati a cose che solo i due amici avrebbero potuto conoscere.

“Ho voluto solo provare a vedere se riuscivo a far apparire tutto quello che mi è mancato per un anno” ha scritto l’attore. “Sono molto fiducioso sul fatto che nel resto della mia vita io e te troveremo il modo di dirci le milioni di cose che avremmo da dire, nell’unico modo possibile. Il tuo” ha aggiunto. Una lettera che ha fatto commuovere tutti, piena di dolore e nostalgia per la mancanza dell’amico Mattia Torre.