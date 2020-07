Giovanna Abate e Davide Basolo hanno iniziato a frequentarsi? L'indizio non sfugge ai fan.

La liaison tra Giovanna Abate e Sammy Hassan è naufragata poche settimane dopo il momento della scelta a Uomini e Donne. Sui social si è sparsa la voce che la giovane tronista abbia iniziato a frequentare il secondo corteggiatore Davide Basolo, e i fan hanno trovato un indizio inconfutabile.

Giovanna Abate e Davide Basolo insieme?

Sui social si è sparsa la voce che, una volta archiviata la liaison con Sammy Hassan, Davide Basolo avrebbe iniziato a frequentare Davide Basolo, alias Alchimista. Quando lei aveva scelto Sammy, Davide aveva dichiarato di essere intenzionato a “farsi da parte”, senza insistere ulteriormente con Giovanna. Ora che la storia con Sammy è definitivamente naufragata, secondo i fan è possibile che la tronista abbia iniziato a vedersi al di fuori degli studi con Basolo.

A provarlo ci sarebbero alcune storie pubblicate da Giovanna, dove lei avrebbe mostrato il libro: Le coordinate della felicità. Di sogni, viaggi e pura vita di Gianluca Gotto. Lo stesso libro sarebbe apparso nelle stories recenti di Davide Basolo, segno inequivocabile – secondo i fan – che i due avrebbero iniziato a frequentarsi. Sarà vero?



Per il momento non si esclude che Giovanna torni a Uomini e Donne per chiarire ulteriormente i motivi che l’avrebbero spinta a mettere fine alla sua storia d’amore con Sammy. Sui social per il momento tutto tace e Hassan è tornato ad occuparsi di suo figlio (avuto insieme all’ex moglie, Elena Cat) senza fare riferimento alcuno alla sua storia con Giovanna.