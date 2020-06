La bellissima ex moglie di Sammy Hassan, Elena Cat, ha svelato come starebbero oggi le cose con il corteggiatore di Giovanna Abate.

Elena Cat è l’ex moglie del corteggiatore di Giovanna Abate Sammy Hassan. I due non stanno insieme già da qualche anno e si vocifera però che la relazione abbia avuto degli strascichi. La verità sulla situazione in seguito è stata raccontata dalla stessa Elena Cat.

Elena Cat: la moglie di Sammy

Bellissima influencer dai capelli neri e dal fisico mozzafiato, Elena Cat è l’ex moglie di Sammy Hassan. I due hanno avuto un bambino e la relazione si è interrotta nel 2018.

Stando alle indiscrezioni circolate in rete la liaison avrebbe avuto vari strascichi, ma in realtà stando a quanto rivelato da Elena Cat sembra che i due abbiano continuato a vedersi solo per il bene del figlio avuto insieme. Riguardo alla relazione tra Sammy e Giovanna Abate a Uomini e Donne, Elena Cat è stata categorica riguardo all’eventualità che un giorno la tronista potesse fare la conoscenza di suo figlio:





“Attenzione: prima che una persona incontri mio figlio passerà del tempo. Deve avere un ruolo stabile. Sicuramente dovrà essere una donna in grado di fidarsi di Sammy e dovrà avere piena consapevolezza della persona che ha al fianco. Io da donna vorrei questo, ma capisco che dall’altra parte possa non essere facile”, avrebbe detto. Per i due la fine della relazione è stata un duro colpo ma entrambi hanno cercato di gestirla al meglio per il loro bambino.

Sembra che Sammy e Elena Cat abbiano continuato ad abitare vicini proprio per poter permettere al loro bambino di crescere accanto a entrambi i genitori.