Sammy Hassan o Davide Basolo? Giovanna Abate ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne.

Inizialmente anche Alessandro Graziani ha provato a corteggiare la ragazza, ma si è ritirato quando ha capito di non avere possibilità.

La scelta di Giovanna Abate

Stando alle indiscrezioni circolate in rete la scelta di Giovanna sarebbe stata Sammy Hassan. Il feeling tra i due ha convinto la ragazza a propendere per Sammy invece che per Basolo, nonostante lui abbia attuato un corteggiamento praticamente “perfetto”, rivelando la sua identità solo quando l’interesse della ragazza e del pubblico era ormai alle stelle.

Per avere conferme sulla decisione della tronista bisognerà ovviamente aspettare la puntata dedicata alla scelta, ma anche i pronostici in rete sembrano dare per vincente Sammy e non Davide.

Inizialmente sembrava che Giovanna fosse molto presa anche dal corteggiatore mascherato Alchimista, che poi si è rivelato essere il bartender genovese Davide Basolo. La registrazione della scelta dovrebbe andare in onda il 4 giugno, e i fan sono già in attesa di sapere se davvero Giovanna abbia scelto Sammy, e soprattutto se lui le abbia risposto in maniera affermativa.

I due lasceranno il trono insieme? Ferve l’attesa anche per conoscere il destino di Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani in questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.