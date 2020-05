Uomini e Donne, Giovanna pronta per la scelta: la data

Sammy Hassan o Davide Basolo? A quanto pare Giovanna Abate avrebbe fatto la sua scelta a Uomini e Donne.

Sembra che Giovanna sia pronta per la sua scelta a Uomini e Donne. Chi sceglierà tra Davide Basolo e Alessandro Graziani? E soprattutto, quando andrà in onda la fatidica puntata in cui Giovanna sceglierà finalmente il suo corteggiatore?

Giovanna Abate: la scelta

Stando a indiscrezioni Giovanna avrebbe fatto la sua scelta, e nelle puntate della prossima settimana dovrebbe essere finalmente mandata in onda la registrazione della puntata con l’attesa cascata di petali rossi. Dopo l’eliminazione di Alessandro Graziani sarebbero rimasti Sammy Hassan e Davide Basolo al trono della giovane tronista, e secondo i fan sui social le possibilità che scelga Basolo sono veramente tante. Il corteggiatore ha tenuto tutti con il fiato sospeso mostrandosi solo nelle scorse puntate senza la maschera, mentre per tutto il tempo ha deciso di approfondire la conoscenza di Giovanna celandosi dietro al nome di Alchimista e senza mai farsi vedere direttamente in volto.





Giovanna è sembrata fin da subito molto presa da Alchimista, e ora che Basolo si è mostrato in tutta la sua bellezza senza maschera, i fan sperano che sia proprio lui la scelta della ragazza. Nelle scorse settimane è circolata anche la voce a proposito di una presunta frequentazione pregressa tra i due, notizia presto smentita da un amico dello stesso Davide Basolo. Ferve l’attesa anche per sapere che piega prenderà la frequentazione tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli al trono over di Uomini e Donne, dove per il momento restano molti dubbi sulla sincerità del corteggiatore.