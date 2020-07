Nancy Brilli in bikini su Instagram fa impazzire i fan.

Nancy Brilli, che in passato ha fatto una rivelazione incredibile, ha mostrato alcuni suoi scatti in bikini durante le sue giornate di relax e ha letteralmente conquistato tutti i suoi fan. La donna, che ha 56 anni, ha mostrato un fisico davvero perfetto.

L’attrice è sempre in forma e mostra tutta la sua bellezza sui social network, che sono un modo per comunicare e mantenersi in contatto con i propri fan. Sul suo account Instagram ha condiviso questi scatti in bikini che hanno fatto innamorare tutti.

Nancy Brilli in bikini

Nancy Brilli si è mostrata in bikini a Ponza, mentre faceva il bagno in mare. L’attrice non è mai passata inosservata e attraverso i suoi ruoli sul piccolo e grande schermo ha sempre incantato gli spettatori sia per la sua bravura che per la sua grande bellezza. Con i social network l’effetto è lo stesso e la donna riesce sempre ad ottenere complimenti e consensi ad ogni foto condivisa con i follower.

In questo caso l’entusiasmo è stato ancora più forte, perché le sue foto in bikini sono davvero stupende.





Nancy Brilli, che si era anche mostrata senza trucco sui social, si è goduta una splendida giornata rilassante al mare, godendosi il sole e l’acqua.

Le foto mostrano proprio il suo ingresso in acqua, mostrando che all’inizio la temperatura sembra un po’ fredda, ma l’attenzione è tutta sulla forma fisica dell’attrice. “Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera” ha scritto la Brilli come didascalia. Sono stati tantissimi i like e i commenti che ha ricevuto l’attrice per questi scatti che hanno conquistato il web.