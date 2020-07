Filippo Bisciglia e la sua opinione sulle coppie di Temptation Island.

Giovedì 30 luglio 2020 si è conclusa la settima edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti di Canale 5 è ormai un vero e proprio cult della rete Mediaset. La finale, infatti, è stata seguita da ben 4 milioni di spettatori con il 28% di share.

Insomma, un vero record per la trasmissione. Come ogni anno, al termine dell’esperienza, il conduttore Filippo Bisciglia, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine ha detto la sua sulle coppie che hanno partecipato a questa edizione e ha lanciato l’appuntamento a settembre con Alessia Marcuzzi. Una delle concorrenti preferite del romano è stata Annamaria, la fidanzata di Antonio. Bisciglia, infatti, ha ammesso di essersi commosso nell’ascoltare Annamaria parlare della sua vita e del suo rapporto con Antonio.

Ha inoltre aggiunto che la donna è una persona molto dolce e sensibile. E ancora, il famoso “Chi è Sofia”, pronunciato da Antonella Elia, è stato uno dei momenti più divertenti.





L’opinione di Filippo Bisciglia

Filippo ha confessato che, mai come questo anno, si è sentito molto coinvolto dalle storie delle coppie in gara.

Tutte, infatti, sono sbarcate a Temptation Island con motivazioni completamente differenti. La sua attenzione è poi caduta anche sul falò di confronto finale tra Ciavy e Valeria. Il conduttore ha ammesso che in quella circostanza è venuto fuori: “Il Filippo di tutti i giorni, che se vede un uomo discutere animatamente con una donna interviene per placare gli animi”. A detta sua, se Ciavy avesse dato la possibilità alla sua ex fidanzata Valeria di parlare, la cosa magari sarebbe finita diversamente.