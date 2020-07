Anna è stata smascherata da Temptation Island. Il suo progetto futuro non piace.

Temptation Island smaschera finalmente il brutto scherzo che ha ideato Anna nel villaggio. La produzione ha voluto smascherare il suo giochetto ed è la prima volta che interviene in modo così diretto. La donna è disposta a tutto per ottenere i suoi scopi e si sta completamente prendendo gioco del suo fidanzato.

Anna ha spiegato di voler provocare il suo compagno per farlo ingelosire e spingerlo a sposarla e a darle un figlio. Nel suo gioco ha coinvolto uno dei tentatori, ma non sa che Andrea è al corrente di questa provocazione.

Temptation Island smaschera Anna

Se in alcune situazioni la produzione è stata complice dei concorrenti, questa volta ha deciso di rivelare ad Andrea la presa in giro della sua fidanzata. Il ragazzo non l’ha presa bene e sicuramente ha ancora meno voglia di sposarla e fare un figlio, nonostante si stia prendendo cura delle due figlie che lei ha avuto da una relazione precedente. Andrea l’ha definita “viziata” e questo ha scatenato la rabbia di Anna.

“Gliela faccio vedere io la viziata. Quando esco da qua non vado nemmeno più a lavorare, dovrà mantenermi” ha dichiarato la donna, che ha sottolineato numerose volte che lui sta bene economicamente.





Anna, però, non sa che nel villaggio una delle single si è presa una bella cotta per Andrea.

Per sua fortuna, il ragazzo è talmente innamorato di lei, che non può ricambiare la tentatrice. Andrea ha spiegato di voler aspettare la fine della trasmissione per prendere una decisione, anche per vedere fino a dove è disposta ad arrivare Anna. Negli ultimi video, però, sembra aver perso la pazienza al punto che non si esclude un falò di confronto immediato. Anna e Andrea hanno 10 anni di differenza e per lui è prematuro parlare di matrimonio e figli, perché vuole prima realizzarsi.

Anna non è d’accordo ed è pronta ad ottenere ciò che vuole a qualsiasi costo.