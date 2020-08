Camilla Mangiapelo ha commentato la separazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan.

Tra le coppie più amate di tutti i tempi di Uomini e Donne c’è sicuramente quella formata da Camilla Mangiapelo e Riccardo. In tanti, anni fa, avevano dubitato del loro amore. Invece, i due ragazzi, ancora adesso stanno insieme e sono più felici che mai.

Camilla è stata intervistata dal magazine di Uomini e Donne ha raccontato come stanno andando le cose tra lei e Riccardo. “Il nostro amore non è social. Ci viviamo in maniera talmente normale che, caratterialmente, non sentiamo la necessità di condividerci. Non lo facciamo apposta, siamo proprio fatti così. Altri lo fanno ed è bellissimo, se è quello che si sentono. È apprezzabile la condivisione come è apprezzabile la riservatezza. Io preferisco condividere mie foto e consigli di bellezza.

Tra noi va tutto alla grande”. Con queste parole, l’influencer ha parlato del suo fidanzato. Nel corso dell’intervista, Camilla ha anche lanciato qualche sassolino. In particolare, ha detto la sua sulla coppia formata da Sammy Hassan e Giovanna Abate, separatasi dopo circa un mese di relazione.

L’opinione di Camilla Mangiapelo

Camilla si è dimostrata molto dispiaciuta per Giovanna. Non ha nascosto il fatto che non prova molta simpatia per Sammy. “Mi è dispiaciuto per Giovanna… penso che provasse qualcosa di forte per Sammy. Si vedeva. Lo difendeva, si arrabbiava quando lo attaccavano e cercava attenzioni da lui. Avrebbe voluto dimostrazioni e probabilmente si sentiva mancare la terra sotto i piedi. Lui sinceramente non mi piace… lo vedo un po’ “farfallone”.

Non l’ho visto completamente sicuro e infatti quando è successa questa cosa… ci sono rimasta male. Lei è una bravissima ragazza, secondo me. Ha gli occhi buoni brava anche a parlare, ha una bella capacità di esposizione e ha un bel carattere “strong”, pur essendo anche una persona fragile. Io l’avrei vista molto bene con Alessandro…”.