Uomini e Donne andrà in onda solamente due giorni a settimana fino al 20 ottobre.

Sembra che la nuova programmazione di Uomini e Donne prossimamente sarà leggermente diversa rispetto a quella a cui solitamente erano abituati i telespettatori dello show. Fino al 20 ottobre il programma potrebbe andare in onda solo due volte a settimana.

Uomini e Donne: i dettagli

Importanti cambiamenti in vista per lo show di Maria De Filippi: fino al 20 ottobre, secondo indiscrezioni, andrà in onda nel primo pomeriggio solamente il giovedì e il venerdì, mentre nella stessa fascia oraria durante il resto della settimana verrà proposta la fiction turca Daydreamer – Le ali di un sogno. Il programma subirà importanti modifiche anche per quanto riguarda lo svolgimento, visto che Trono Classico e Trono Over verranno probabilmente accorpati (esattamente come accaduto dopo l’interruzione dovuta all’emergenza Coronavirus).





Quasi certamente tra i protagonisti che torneranno nello show di Maria De Filippi non mancheranno Giovanna Abate e Sammy Hassan, la cui storia è giunta al termine poco dopo la conclusione del programma. Ferve l’attesa anche per conoscere nuovi dettagli sulla storia tra Gemma Galgani e il giovanissimo ufficiale della marina Nicola Vivarelli, anche questa iniziata nell’ultima stagione dello show della De Filippi.

A causa dell’emergenza dovuta alla pandemia globale i palinsesti sono stati interamente modificati, e molti programmi annullati o rimandati a data da destinarsi. Maria De Filippi ha cercato di adattare il dating show alla situazione, facendo in modo che i protagonisti si incontrassero senza il rischio di eventuali contagi.