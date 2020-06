Giovanna e Sammy si sono lasciati dopo poco tempo dalla scelta a Uomini e Donne: il motivo della crisi.

Sono passate davvero poche settimane da quando Giovanna ha scelto Sammy durante le ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista è stata quella che ha avuto più possibilità di conoscere i suoi corteggiatori rispetto agli altri, visto che è stata protagonista anche della versione “virtuale” della trasmissione, durante il lockdown.

La sua attrazione nei confronti di Sammy era molto forte ed evidente a tutti, sia dentro che fuori dallo studio. La scelta della ragazza è stata quasi scontata, ma a quanto pare dopo così poco tempo le cose non stanno andando per il verso giusto e ora Giovanna e Sammy si sono lasciati.

Giovanna e Sammy, che molti avrebbero voluto vedere a Temptation Island, si sono lasciati.

A riportare questa notizia è stato Amedeo Venza e la pagina Uomini e Donne Classico Over. Una notizia davvero improvvisa, ma che molti fan hanno definito come scontata. L’incompatibilità tra Giovanna e Sammy è stata ben evidente a tutti, esattamente come l’attrazione che provavano l’uno verso l’altra. Difficile, però, portare avanti una relazione sentimentale con due caratteri così diversi, ma per alcuni tratti anche simili, che si scontrano continuamente.





Secondo quanto riportato, Giovanna e Sammy si sono presi una pausa di riflessione dopo essersi conosciuti meglio fuori dalla trasmissione e aver capito di essere davvero incompatibili in tutto. Sembrerebbe che i due abbiano iniziato a litigare e a fare pace, proprio come facevano in studio, fino ad arrivare ad un livello di esasperazione che li ha spinti a mettere fine alla loro storia d’amore.