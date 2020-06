Nicola Vivarelli e il suo passato da modello: le foto bollenti

Sui social sono spuntate alcune foto di Nicola Vivarelli nei panni di modello: gli scatti hanno fatto il giro del web.

Secondo le voci attribuite a una sua ex fidanzata Nicola Vivarelli avrebbe già provato a entrare a Uomini e Donne in passato, prima di presentarsi al dating show come corteggiatore di Gemma Galgani. Adesso a confermare la ricerca di popolarità del giovane è spuntato anche un book fotografico che Nicola avrebbe fatto realizzare come modello per una famosa agenzia.

Nicola Vivarelli modello? Le foto

Oggi il 26enne ufficiale della marina, Nicola Vivarelli, è noto a tutti come il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Se a far discutere è stata soprattutto la differenza d’età tra i due, c’è da dire però che i dubbi sulla sincerità di Nicola sono molti: in particolare alcune ex fidanzate lo avrebbe accusato di essere solo in cerca di visibilità. A dimostrarlo sarebbe spuntato anche un intero book fotografico del corteggiatore, che avrebbe realizzato come modello a circa 20 anni.

Le foto – in cui si vede il giovanissimo corteggiatore in slip e con gli addominali in bella vista – hanno rapidamente fatto il giro del web dove in tanti continuano a credere che il suo interesse per Gemma Galgani sia in realtà una completa messa in scena.

Per il momento Nicola ha sempre replicato alle accuse e sua madre ha preso le sue difese sostenendo che lui sia davvero interessato alla dama del trono over (nonostante i due si passino oltre 40 anni di differenza).