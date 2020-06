Nicola Vivarelli, parla la madre: “Da subito preso da Gemma”

La madre di Nicola Vivarelli non avrebbe dubbi: il figlio sarebbe sinceramente attratto da Gemma Galgani.

Nicola Vivarelli è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Uomini e Donne, e i dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti nei confronti della dama torinese Gemma Galgani restano molti. Sulla questione si è espressa anche la madre del giovanissimo cavaliere.

Nicola Vivarelli: l’opinione della madre

A scatenare i dubbi sulla sincerità di Nicola Vivarelli nei confronti di Gemma Galgani c’è anzitutto la questione dell’età (i due si passano oltre 40 anni) e in tanti hanno insinuato fin dal suo ingresso al programma che il giovane cavaliere fosse solo in cerca di visibilità. Nicola ha sempre smentito la notizia, affermando che avrebbe avuto persino il consenso di sua madre nel corteggiare Gemma.

Sulla questione è intervenuta la stessa donna che ha affermato: “Lui da subito era presissimo. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore”. Insomma, per la madre di Nicola non ci sarebbe motivo di dare adito a dubbi e incertezze: i sentimenti di Nicola nei confronti della dama torinese sarebbero sinceri.





Lei e Gemma si sarebbero anche sentite telefonicamente e lei le avrebbe confermato che la porta di casa sua, per lei, sarebbe sempre aperta: “Ci siamo sentite al telefono. Le ho detto che dallo schermo mi è sempre piaciuta e le ho confidato che ha il mio appoggio e che a casa mia c’è la porta aperta per lei”, ha confessato la donna. Nonostante le insistenze di Tina Cipollari e le polemiche scoppiate in rete, la dama torinese che finora non ha trovato l’amore nel dating show di Maria De Filippi (nonostante sia uno dei volti storici del programma) ha voluto dare a Nicola una chance, e i due sono stati sorpresi insieme anche al di fuori del programma.