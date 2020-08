Raffaella Mennoia ha annunciato importanti novità per la prossima edizione di Temptation Island Vip.

Il noto reality di Canale 5, Temptation Island, è terminato da poco e i fan aspettano con impazienza la versione Vip, che debutterà nel mese di settembre. La nota redattrice Raffaella Mennoia ha ringraziato il pubblico, annunciando importanti novità.

Mennoia: novità a Temptation Island Vip

Temptation Island si è concluso con un alto numero di ascolti, confermandosi come il programma dell’estate italiana. Anche per quest’anno è prevista la versione Vip del reality, che andrà in onda dal mese di settembre. I fan sono impazienti e desiderano conoscere l’identità delle coppie che metteranno alla prova il loro amore, sulle bianche coste della Sardegna. Per ingannare l’attesa, Raffaella Mennoia ha ringraziato per l’affetto e la fedeltà i telespettatori ed ha annunciato grandi novità, incuriosendo tutti.

Così si è espressa l’autrice televisiva sul suo profilo Instagram: “Ci sono delle novità per voi ma ve le comunicherò nei prossimi giorni. Grazie a tutti, è stata un’edizione fortunata. Sono molto contenta del lavoro che abbiamo svolto e dei risultati che abbiamo ottenuto”.





L’indiscrezione di Candela

Proprio di recente, il giornalista Giuseppe Candela si è lasciato sfuggire un’indiscrezione del tutto inaspettata: Cecilia Rodriguez o il fratello Jeremias faranno parte del cast della nuova edizione di Temptation Island Vip. Per quanto concerne invece la conduzione, essa dovrebbe tornare nelle mani di Alessia Marcuzzi, la quale ultimamente ha stupito tutti i suoi fan parlando di un suo difetto fisico.

Per conoscere il resto sul reality, i fedeli telespettatori devono armarsi di un po’ di pazienza.