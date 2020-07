Alessia Marcuzzi si confessa: “Le mie gambe sono storte”

Alessia Marcuzzi ha parlato delle sue gambe.

Alessia Marcuzzi si confessa e parla del suo aspetto fisico. La donna ha voluto lanciare un messaggio ben preciso, dedicato a tutte quelle donne che si vergognano a mostrare i propri difetti. La conduttrice, seppur bellissima, ha un difetto fisico molto evidente di cui, però, ha sempre parlato con il sorriso sulle labbra, mostrandolo anche con grande orgoglio.

Un difetto che è riuscita a trasformare in una caratteristica del suo corpo, di cui va molto fiera.

Alessia Marcuzzi si confessa

Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti con la sua confessione improvvisa. La conduttrice è al centro del gossip per il presunto flirt con Stefano De Martino e per la presunta crisi del suo matrimonio, ma sui social network continua ad essere molto attiva e piena di voglia di coinvolgere tutti i suoi follower.

La Marcuzzi ha condiviso una foto in cui è sul lago di Albano a Castel Gandolfo. La donna ha i piedi nudi e indossa un vestitino che le sta benissimo. La foto è normalissima, ma quello che ha stupito tutti è ciò che ha scritto la conduttrice.

“Vi anticipo. Le mie gambe sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mia gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite… Avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatevelo” ha scritto Alessia Marcuzzi.

Le sue parole sono state molto apprezzate dai suoi fan.