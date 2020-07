Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: nuovi indizi sul tradimento

Mentre Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno smentito la liaison, sui social sono spuntati nuovi indizi.

Dopo i rumor riguardanti la presunta liaison top secret tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi entrambi si sono sbrigati a smentire la notizia. Alcuni indizi spuntati sui social però sembrano smentire la versione dei due conduttori.

Alessia Marcuzzi insieme a Stefano? Gli indizi

I rumor riguardanti una presunta crisi tra Alessia Marcuzzi e suo marito, Paolo Calabresi Marconi, si sono sommati a quelli inerenti la recente rottura tra Belen e Stefano De Martino. C’è voluto poco prima che il gossip imperversasse in rete: i due conduttori avrebbero avuto una liaison all’oscuro di tutto e di tutti. Secondo qualcuno sarebbe stata addirittura Belen a mettere in giro la voce per vendetta, ma sulla questione non ci sono prove.

Mentre entrambi si sono sbrigati a smentire il rumor in circolazione, sui social hanno continuato a infittirsi le indiscrezioni riguardanti la presunta liaison vissuta lontano dalle telecamere:





Sui social entrambi hanno pubblicato la foto di un fiore (lo stesso) e mentre lei ha scritto il messaggio “Per te” lui ha scritto “Ciao”.

Che si stessero rivolgendo proprio l’uno all’altra? A seguire poi ci sarebbero indiscrezioni riguardanti il feeling sbocciato tra i due nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi, dove la Marcuzzi si sarebbe lasciata sfuggire il commento “Stefano è un bonazzo”, nel dietro le quinte. Da quando il ballerino e Belen Rodriguez si sono lasciati, in tanti hanno espresso la loro solidarietà a Belen lasciando trapelare che lui avesse un’altra.

La showgirl si è limitata a dire di stare soffrendo, e per finire ha aggiunto: “Se parlo io? Un giorno tirerò fuori gli attributi e dirò la verità!”. Cosa sarà successo veramente tra lei e De Martino?