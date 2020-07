Alessia Marcuzzi ha risposto per le rime alle accuse ricevute sui social relativamente alle nuove foto con il marito Paolo Calabresi

Alessia Marcuzzi è una delle Vip maggiormente chiacchierate delle ultime settimane. Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, ampiamente smentito da entrambi, ha da poco postato sul suo profilo Instagram alcuni dolci scatti in compagnia del marito Paolo Calabresi. Le tenere immagini della coppia sono dunque arrivate dopo giorni di fuoco, dove la presentatrice de Le Iene era stata indicata come possibile protagonista del tradimento del ballerino napoletano nei confronti di Belen Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram 🧡🤍 Pic by Mia Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 12:27 PDT

Alessia Marcuzzi replica per le rime

Il post di Alessia Marcuzzi ha però fatto storcere il naso a qualche fan, che infastiditi dal suo comportamento hanno commentato acidamente sui social. “Non hai mai messa una foto con tuo marito, ora una dietro l’altra…

Ma la coerenza?”, ha scritto per esempio una follower, concertando il pensiero di molti altri utenti. A stretto giro è giunta la risposta della diretta interessata, che ha pertanto scritto: “Vorrei capire quali sono una dietro l’altra, cara?”. La replica ironica della Marcuzzi ha fatto il pieno di like, dimostrando come la maggior parte dei fan siano con lei. Nel mentre i due coniugi sono stati paparazzati dai fotografi di “Chi” in Costiera Amalfitana.

Calabresi avrebbe raggiunto la moglie nel weekend, per passare insieme qualche ora di relax.