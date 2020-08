Riccardo Scamarcio è stato fotografato nella sua prima passeggiata insieme alla compagna e alla loro primogenita Emily, nata lo scorso 17 luglio

Riccardo Scamarcio è diventato papà della sua primogenita Emily. Il popolare attore quarantenne ha provato quest’immensa gioia lo scorso 17 luglio, quando appunto è venuta alla luce la sua prima figlia, nata dalla relazione con la produttrice inglese Angharad Wood.

Scamarcio è stato paparazzato assieme alla sua compagna da un noto settimanale di gossip. L’artista è dunque apparso nella sua prima uscita con la piccola, mentre la riportava a casa dall’ospedale, con tanto di mascherine sul volto come da norme anti-Covid.

Emily era avvolta in un lenzuolo bianco per proteggerla dal sole ed era in braccio alla sua mamma, entrambe scortate dal neo papà dopo la prima visita pediatrica della neonata.

Riccardo Scamarcio neo papà

A poche ore di distanza dal dolce evento, una cara amica del pugliese ha dedicato un delicato pensiero affettuoso alla neo coppia di genitori. Si tratta per la precisione di Laura Chiatti, che si è detta sicura che Riccardo impazzirà di gioia.

“Ci conosciamo da vent’anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda”: l’attrice ha così commentato durante un’intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, precisando inoltre: “Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”.





Dalle parole dell’interprete umbra emerge dunque tutta la stima che prova nei confronti del collega, nonché il profondo legame che si è creato e consolidato tra loro nei tanti anni di conoscenza.

La compagna di Scamarcio, di 6 anni più grande, ha già un’altra figlia, nata da una precedente relazione. Entrambi sono molto riservati e hanno sempre vissuto la loro storia lontano dai riflettori. Di Angharad si sa comunque davvero molto poco, se non che abbia una brillante carriera da manager.