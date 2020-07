Riccardo Scamarcio sarà papà: Angharad Wood è incinta

Cicogna in arrivo per Riccardo Scamarcio: Angharad Wood partorirà in agosto.

Riccardo Scamarcio diventerà presto papà: la compagna dell’attore (che avrebbe già sposato in gran segreto) sarebbe incinta e stando a indiscrezioni ad agosto partorirà una bambina. Angharad Wood è già madre di un bambino nato da una precedente relazione, e lei e Scamarcio sono legati da circa 2 anni.

Riccardo Scamarcio papà ad agosto

Scamarcio e Angharad Wood sono stati sorpresi dai paparazzi con le fedi al dito e, per quanto riguarda lei, con un pancione in evidente stato di gravidanza. La compagna (o moglie?) dell’attore aspetterebbe una bambina, che dovrebbe nascere in agosto. Per il momento né lei né Riccardo Scamarcio hanno confermato o smentito la notizia, e del resto fin dall’inizio della loro liaison l’attore ha sempre preferito mantenere la massima riservatezza.

La coppia è legata da circa 2 anni e a quanto pare, stando alle foto circolate in rete, avrebbero deciso di fare il grande passo: entrambi portavano la fede al dito, segno che i fiori d’arancio si sarebbero svolti in gran segreto. Com’è noto, per anni Riccardo Scamarcio è stato legato alla collega Valeria Golino con cui avrebbe mantenuto buoni rapporti. Un anno fa l’attore è balzato agli onori della cronaca per aver avuto una liaison con Clizia Incorvaia, all’epoca sposata con il suo migliore amico Francesco Sarcina (frontman de Le Vibrazioni).

Scamarcio, così come i due ex coniugi, è stato travolto dalla bufera mediatica non appena il gossip ha preso piede.