Asia Argento è stata paparazzata in un abbraccio con il 17enne Andrea Pittorino: chi è l’attore fotografato con la nota artista?

È stato un noto settimanale di attualità a pubblicare la foto che vede Asia Argento, 44 anni, mentre abbraccia Andrea Pittorino, prossimo ai 18 anni il 5 settembre. Lo scatto è stato fatto all’aeroporto di Fiumicino, dove secondo quanto si apprende i due erano appena rientrati da un viaggio insieme.

Asia Argento con Andrea Pittorino

Nella foto in questione la nota attrice e il novello artista si scambiano un abbraccio affettuoso, mentre rientrati da Parigi aspettavano che arrivasse un taxi.

Come è facilmente intuibile, l’immagine ha riportato in auge il caso di Jimmy Bennett.

Come si legge infatti sul sito del magazine: “È difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett, per un episodio del 2009, quando lui era ancora 17enne”. Jimmy e Asia si erano conosciuti per la prima volta nel 2004, sul set del film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa da lei stessa diretto. Bennett all’epoca aveva 8 anni.

Qualche anno più tardi, quando l’attore aveva 17 anni, lui e Asia Argento si rincontrarono, dando tuttavia versioni nettamente divergenti. Bennett sostenne di essere stato violentato dalla regista, chiedendole soldi in cambio del suo silenzio. La donna, dal canto suo, sostenne di essere lei la vittima. La foto di Asia con Andrea Pittorino sta pertanto suscitando grande curiosità, diffondendosi rapidamente su ogni tipo di media.

Andrea Pittorino, nato il 5 settembre del 2002, ha già preso parte a diverse serie tv, come Un ciclone in famiglia, Don Matteo, Dov’è mia figlia, Il tredicesimo apostolo, Le tre rose di Eva e Squadra Antimafia, solo per citarne alcune.

Ha inoltre interpretato Paolo nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino.