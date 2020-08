Maja Radanovic è dimagrita tantissimo dopo aver lasciato la trasmissione Vite al Limite.

Maja Radanovic è una delle protagoniste di Vite al Limite, che racconta le storie di persone che hanno un peso davvero molto grande e per cui la vita è diventata molto difficile, come si capisce dal titolo. Durante la settima stagione, una puntata è stata dedicata proprio alla storia di Maja Radanovic, una giovane paziente obesa, che ha deciso di trasferirsi a Houston con l’obiettivo di riuscire a perdere peso grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan.

Maja Radanovic oggi

Maja è stata una delle protagoniste con un percorso più difficile in assoluto. La donna ha mostrato molte difficoltà nel movimento, anche mentre era in aeroporto. Maja, infatti, ha deciso di lasciare la sua città natale, Portland, insieme al fidanzato Christian, per essere aiutata. Per il viaggio verso la clinica ha dovuto cominciare con i due aeroporti, in modo da avere un viaggio confortevole e meno complicato. La donna pesava più di 300 chili e ha raccontato di aver iniziato ad ingrassare da piccola, dopo il divorzio dei genitori.

Durante la trasmissione ha perso solo 42 chili e ha lasciato il fidanzato Christian per poi abbandonare il programma dopo 8 mesi.





Dopo la trasmissione Maja Radanovic ha continuato il suo percorso di dimagrimento con grande attenzione e sui social ha deciso di condividere tutti i suoi risultati.

I suoi profili social le permettono anche di mantenere la comunicazione con tutte le persone che l’hanno sostenuta durante la trasmissione. La donna ha continuato a seguire i consigli del medico della clinica e ha perso moltissimo peso. Oggi è molto più felice e soddisfatta.