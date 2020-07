La difficile storia, passata e presente, di Coliesa McMillian di Vite al Limite. Pesava 290kg quando ha iniziato con il dottor Nowzaradan.

Coliesa McMillian, una delle protagoniste di Vite al Limite, la nota trasmissione televisiva in format reality show, ha un passato e un presente davvero difficili. La 41enne di New Roads, Louisiana, ha 4 figli e quando ha iniziato il suo percorso di dimagrimento con il famoso dottor Nowzaradan pesava 290 kg.





Vite al Limite: Coliesa McMillian

La sua era una vera e propria dipendenza dal cibo, dovuta ad una serie di eventi traumatici che ha vissuto nel corso dell’infanzia. Coliesa è stata separata dai fratelli e affidata ad una casa famiglia, sua madre era morta e il padre aveva gravi problemi con l’alcool.

All’età di 12 anni, il cugino di suo zio ha abusato di lei. Da adulta, a causa della sua obesità grave, ha avuto un infarto e suo marito è morto per un incidente stradale. Per lei il cibo è sempre stato conforto, sollievo da un passato difficile e spaventoso, finché la situazione non le è sfuggita di mano, compromettendo anche la sua salute.

Coliesa oggi, la fatica di ricominciare

Oggi, Coliesa McMillian ha perso 65 kg, pochi rispetto a quelli che avrebbe dovuto perdere: la strada è ancora lunga, ma un passo l’ha già fatto.

Purtroppo è ancora a rischio a livello cardiaco, dovrebbe scendere ancora di più con il peso corporeo per uscire dalla fascia di gravità. Secondo alcuni stati pubblicati dalle figlie su Facebook, godrebbe comunque di un buono stato di salute, dopo essere stata allettata in ospedale a seguito di un’operazione per blocco intestinale, durante la quale le avrebbero fatto un bypass gastrico. Una cosa è certa: la vita per Coliesa non è stata affatto clemente né semplice, eppure sembra metterci tutta la sua buona volontà affinché le cose migliorino una volta per tutte.