Gina Krasley di Vite al Limite ieri e oggi: com’è diventata?

Gina Krasley è stata protagonista di Vite al Limite e a quanto pare, una volta uscita dal programma, sarebbe rimasta coinvolta in uno scandalo.

Gina Krasley è stata una delle protagoniste dello show televisivo Vite al Limite, a cui si sarebbe rivolta nel tentativo di perdere peso e cambiare finalmente vita. La Krasley non sarebbe riuscita nel suo interno e oltre a una causa contro il programma sembra che si sia cancellata per sempre dai social dopo uno scandalo che l’ha vista protagonista.

Gina Krasley ieri e oggi

Originaria del New Jersey Gina Krasley ha avuto una vita molto difficile, caratterizzata da violenze e bullismo subiti fin dalla più tenera età. Si è sposata con una donna di nome Beth e proprio per fare contenta lei sarebbe entrata a far parte di Vite al Limite, il programma che parla di casi molto gravi di obesità e dove le persone vengono sottoposte ad appositi trattamenti per perdere peso.

Gina purtroppo non è riuscita a perdere una quantità di peso soddisfacente per essere sottoposta all’intervento proposto dal dottor Nowzaradan, e sembra che una volta uscita dallo show abbia fatto causa al programma. Stando a indiscrezioni il legale della Krasley avrebbe affermato che la donna sarebbe stata costretta a mangiare quantità di cibo inverosimili proprio per rispettare la narrazione voluta dal programma.



Dopo la vicenda Gina sarebbe sparita dai social, anche se sul web sono spuntate alcune foto che mostrerebbero uno straordinario dimagrimento nel fisico della donna. Saranno autentiche? Sempre secondo i rumor circolati in rete la Krasley si sarebbe cancellata dai social dopo uno scandalo di video hard che l’avrebbero vista protagonista.