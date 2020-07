Come è diventata oggi Kirsten Perez, dopo la partecipazione a Vite al Limite.

Kirsten Perez è stata una delle protagoniste di Vite al Limite e molti telespettatori si chiedono come è diventata oggi. La Perez non è particolarmente attiva sui social, per cui le informazioni a disposizione sono davvero poche. La donna è stata la protagonista del quarto episodio della quinta stagione del programma e il suo percorso non è stato per niente facile, così come non è stato facile seguire la dieta del Dottor Nowzaradan.

La sua forza di volontà è stata grande, ma anche la sua sofferenza. I fan sono molto curiosi di sapere come è diventata oggi.

Kirsten Perez di Vite al Limite oggi

Kirsten Perez, protagonista di Vite al Limite, come Gina Krasley che è stata coinvolta in uno scandalo, si è impegnata davvero tanto per riuscire a cambiare completamente la sua vita.

La donna ha perso molto peso e continua a perderlo anche ora che il programma è finito. Era 278 chili ed è riuscita a scendere a 200 in un anno, per poi tornare a Washington dalla sua famiglia. La Perez ha finalmente capito che deve prendersi cura di se stessa, per vivere una vita serena e soprattutto sana. Potrebbe prendere parte ad un episodio di Vite al Limite e Poi.

Kirsten Perez ha una storia molto difficile alle sue spalle. Da ragazza era arrivata a pesare quasi 300 chili e non riusciva più a muoversi. Era nella più totale disperazione, ma non riusciva ad abbandonare la sua dipendenza dal cibo. Quando ha superato la soglia dell’obesità, la ragazza non ha scelto di mettersi a dieta, ma ha provato ad usare tantissime droghe diverse. Ha confessato di aver fumato metanfetamina, acidi e altri stupefacenti, ma nonostante questo continuava a mangiare.

Ha subito una violenza sessuale quando aveva solo 17 anni e questo tragico episodio ha contribuito ad aumentare la sua dipendenza dal cibo, complice anche il fatto che la famiglia non l’ha mai aiutata. Questi sono i motivi che hanno spinto il Dottor Nowzaradan ad offrirle prima di tutto un aiuto psicologico.