Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante con Carlo Beretta?

Non c’è pace per Giulia De Lellis e Andrea Damante. Nel corso della quarantena sembrava essere tornato l’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. I ragazzi, anche nelle ultime settimane, apparivano più felici e uniti che mai.

Eppure, stando ad alcune indiscrezioni, la loro storia potrebbe già essere giunta al capolinea. Come riporta Giornalettismo.com, Andrea e Giulia si sarebbero presi una pausa di riflessione. Questa volta non ci sarebbero di mezzo tradimenti. Semplicemente i due ragazzi vorrebbero capire se sono fatti per stare insieme. Eppure, proprio su Giornalettismo.com si legge di un possibile flirt tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. I due, pare, che stiano trascorrendo alcuni giorni insieme.

Certo, questo avvicinamento sembra non coincidere con quanto Andrea Damante ha dichiarato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.





Nuovo amore per Giulia De Lellis?

Carlo Beretta non è nuovo ad avere fidanzate appartenenti al mondo del gossip. Prima della presunta storia con Giulia De Lellis, infatti, è stato anche fidanzato con la modella Dayane Mello che, molto probabilmente, entrerà nella casa della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto riporta Giornalettismo.com, Giulia e il rampollo di casa a Beretta starebbero trascorrendo alcuni giorni di vacanza presso la Villa di lui in Toscana. Dunque, pare che la cosa sia anche abbastanza seria. Molto probabilmente già ci sono state le presentazioni ufficiali tra la influencer romana e l’importante famiglia Beretta. Resta da capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore.