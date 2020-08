George Michael, l’ex compagno arrestato: si aggirava a Londra armato

Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael, si aggirava per le strade di Londra armato di martello: è stato arrestato.

Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael, è stato arrestato a Londra: l’uomo avrebbe distrutto alcune auto di lusso con un martello. Già un anno fa era stato arrestato per motivi simili.

George Michale: l’arresto di Fawaz

Nuovi guai con la legge per Fadi Fawaz: l’uomo, già arrestato circa un anno fa per aver distrutto alcuni oggetti nella casa di George Michael (che i due condividevano), ha distrutto alcune auto a Londra, con un martello.

Dopo la morte di George Michael sembra che Fawaz abbia distrutto alcune stanze nella villa che i due avevano condiviso perché escluso dal testamento del compianto cantante, inoltre via social sempre l’ex fidanzato di Michael avrebbe affermato che lui fosse “sieropositivo” e che non fosse “così talentuoso”. La polizia ha tratto in arresto Fadi Fawaz per la seconda volta, e ora l’uomo dovrà rispondere anche di questo reato.

A denunciarlo sarebbe stato il proprietario di una delle auto che Fawaz ha distrutto, anche se ancora non è chiaro il motivo che avrebbe spinto l’uomo a fare un gesto simile.





Dopo la scomparsa di George Michael e dopo la sua esclusione dal testamento sembra che Fadi abbia iniziato a vivere per strada e che più volte la polizia l’abbia fermato in possesso di stupefacenti.

L’uomo era un famoso hair stylist, ma oggi avrebbe completamente abbandonato la professione. George Michael era sempre stato molto riservato sulla relazione con Fadi Fawaz che evidentemente si era deteriorata già prima che il cantante morisse.