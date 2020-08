Belen torna a infiammare il gossip dell'estate: questa volta la showgirl sarebbe stata pizzicata con Antonino Spinalbese.

Stando a un rumor che sarebbe stato confermato dagli amici più intimi di Belen Rodriguez, la showgirl si sarebbe legata all’hair stylist Antonino Spinalbese. I due sarebbero insieme a Ibiza ma per il momento non hanno confermato la liaison.

Belen e Antonino Spinalbese: il rumor

Archiviato il flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez avrebbe già una nuova fiamma: si tratta di Antonino Spinalbese, hair stylist di Milano che lavorerebbe per la catena Coppola. Stando ai rumor in circolazione i due si sono conosciuti a Milano grazie a un amico comune, e poi Antonino sarebbe partito per Ibiza dove Belen sta trascorrendo le vacanze in compagnia di qualche amico e del figlio, Santiago.

A Ibiza è presente anche l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino, che a sua volta sta trascorrendo le vacanze in compagnia di alcuni amici. I due si sarebbero visti unicamente per permettere a Stefano di stare con suo figlio, Santiago, a cui da sempre è molto legato.



Dopo la rottura con il ballerino Belen è stata pizzicata mentre era intenta a scambiarsi baci bollenti con Gianmaria Antinolfi. La storia tra i due è durata meno di un batter di ciglia, e sembra che alla base della fine della liaison ci siano state le continue attenzioni mediatiche – indesiderate – rivolte proprio a Gianmaria dopo il bacio scambiato con la modella. Belen non ha proferito parola in merito alla sua situazione sentimentale, e tanti sono curiosi di sapere perché lei e Stefano abbiano deciso di nuovo di lasciarsi.