Francesco Totti ha dedicato un tenero messaggio alla sua figlia più piccola, Isabel.

Francesco Totti sta trascorrendo l’estate 2020 all’insegna del relax e della famiglia. L’ex campione ha postato una foto al mare insieme alla figlia più piccola, Isabel, e ha scritto una tenera dedica per la bambina.

Francesco Totti: la dedica a Isabel

Francesco Totti è un papà innamorato, e in particolare l’ex calciatore stravede per la sua figlia più piccola, Isabel, identica alla mamma Ilary Blasi. Durante un pomeriggio al mare in materassino i due sono stati fotografati assieme: la piccola, sulla schiena del papà, lo abbraccia teneramente e lui nella didascalia allo scatto ha scritto “Siamo una cosa sola”. Ilary e Francesco Totti adorano trascorrere il loro tempo con i figli e hanno sempre preferito portarli con sé piuttosto che delegare la loro educazione a terzi.

Il calciatore ha più volte manifestato il desiderio di avere un quarto bebè, ma Ilary Blasi si è detta soddisfatta così. Isabel, la piccola di casa Totti, ha compiuto 4 anni a marzo e il calciatore anche in quell’occasione aveva scritto una tenera dedica per la sua bambina: “Buon compleanno mia principessa”, aveva scritto.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 18 Ago 2020 alle ore 10:54 PDT

Isabel è in assoluto la figlia dei Totti che somiglia di più alla mamma, Ilary Blasi. I fan vedendo le foto della showgirl da bambina hanno infatti affermato che le due “sono praticamente due gocce d’acqua”.