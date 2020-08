Katy Perry non ha nascosto le sue paure legate alla sua prima gravidanza: l'attrice aspetta una figlia insieme a Orlando Bloom.

Katy Perry e Orlando Bloom sono in attesa della loro prima figlia, la piccola Ann Pearl. La cantante ha confessato che pur avendo cercato questa gravidanza avrebbe avuto il terrore di mettere al mondo un figlio.

Katy Perry: la paura della gravidanza

Oggi Katy Perry e Orlando Bloom sono più felici che mai e non vedono l’ora di tenere tra le braccia la piccola Ann Pearl (questo il nome scelto dalla coppia per la prima figlia). La cantante ha rivelato di aver aspettato molto prima di decidere di avere un bambino perché sarebbe stata terrorizzata dall’idea di non essere una brava madre: “Avevo il terrore di avere un figlio. Non sono molto materna.

Lo sono, in un certo senso, ma quando si tratta di piangere, tristezza e quel genere di cose, dico, ‘Non so cosa fare. Io non so cosa fare”, ha dichiarato. Oggi fortunatamente le sue paure si sono acquietate e sembra che non veda l’ora di avere questa prima figlia.



Orlando Bloom è già padre di un bambino, il piccolo Flynn, nato dal suo amore per l’ex moglie Miranda Kerr. Nonostante la paura dovuta all’emergenza Coronavirus ancora in corso Katy Perry e Orlando Bloom sembrano sereni e una volta scongiurato il pericolo della pandemia i due hanno manifestato l’intenzione di convolare a nozze. L’attore ha fatto dono alla cantante di uno splendido anello con rubini chiedendola in sposa, e Katy Perry sembra finalmente aver trovato la vera felicità.