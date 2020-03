È ufficiale: Katy Perry è incinta di Orlando Bloom. A rendere nota la lieta novella è stata direttamente la popstar su Instagram, dove in una clip artistica ha mostrato il suo pancione. La cantante 35enne ha pubblicato il video del suo nuovo singolo dal titolo Never Worn White, dove si vede chiaramente che è in dolce attesa.

“Quest’estate mi accadranno un bel po’ di cose”, ha precisato l’artista, che tra pochissimo darà alla luce il suo primo bebè. Parlando poi con i suoi fan sui social, Katy Perry ha confermato di essere molto felice nonché eccitata per l’arrivo del bambino. Lei e il suo compagno Orlando Bloom sono entrambi al settimo cielo, tanto che non vedono l’ora di conoscere il frutto del loro amore. “Siamo felici, forse è il segreto che ho conservato più a lungo.

Volevo dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di comunicare con voi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza, perché stava diventando evidente”, ha precisato ancora l’artista rivolgendosi direttamente ai suoi ammiratori.

You are cordially invited to the premiere of #NeverWornWhite 🤍 Join me on the @YouTube watch page tonight at 8:30pm PT and chat with me (promise not a bot! 😛) before the video premieres at 9pm PT!

