Il dramma di Bianca Atzei: “Mela ha gli attacchi epilettici”

Bianca Atzei ha svelato ai fan le condizioni di salute del suo fidato amico a quattro zampe, Mela.

Bianca Atzei ha rivelato via social che il suo amico a quattro zampe, la cucciola Mela, soffrirebbe di attacchi epilettici. La cagnolina sarebbe stata sottoposta a una risonanza magnetica per capire da cosa derivi il suo malessere.

Bianca Atzei: il dramma del suo cane

Bianca Atzei e il suo fidanzato, la “Iena” Stefano Corti, hanno annunciato via social che il loro amico a quattro zampe, la cagnolina Mela, sarebbe stata sottoposta ad anestesia e risonanza magnetica. Da tempo la piccola amica della cantante soffrirebbe di attacchi epilettici e per questo motivo lei si sarebbe allarmata, decidendo di fare controlli più approfonditi.

“Aspettiamo il risultato del liquido che le è stato prelevato ma nel frattempo non ha niente di grave”, ha scritto Bianca Atzei in un lungo post dedicato alla piccola Mela, e ha aggiunto: “Eravamo molto in ansia oggi, è incredibile come facciano parte della tua vita con così tanto amore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 2 Set 2020 alle ore 12:02 PDT







In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto.

Oggi a sostenere la cantante durante questo momento particolarmente difficile è presente il fidanzato Stefano Corti, inviato delle Iene a cui si è legata nel 2019. Precedentemente Bianca Atzei ha avuto una lunga quanto travagliata liaison con Max Biaggi, conclusa senza troppe spiegazioni da parte dell’ex pilota di moto Gp. Più volte la cantante ha speso lacrime in diretta tv a causa della loro rottura.