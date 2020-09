Giulia De Lellis mostra l'acne sul red carpet del Festival di Venezia, e fa il pieno di like.

Giulia De Lellis è approdata al lido del festival di Venezia con un romantico abito color glicine e uno chignon che le teneva i capelli sollevati sopra la testa. La famosa influencer ha ricevuto i complimenti dei fan per non aver tentato di nascondere l’acne sul suo viso.

Giulia De Lellis: l’acne sul viso

Da tempo Giulia De Lellis soffre di acne, e lei stessa lo ha ammesso apertamente con i fan attraverso i social, sfoggiando un bel sorriso e spiegando loro che con la cura e la dedizione, riuscirà a guarire. Il red carpet del Festival di Venezia è uno dei più attesi dell’anno, ma Giulia De Lellis non si è lasciata intimorire dagli inestetismi: con un romantico abito color glicine in tulle, l’influencer ha sfilato mettendo in mostra la sua forma smagliante.





Di recente Giulia De Lellis si era complimentata via social con Aurora Ramazzotti, che pure aveva mostra l’acne sul suo viso senza trucco e senza filtri. Lei aveva affermato di non sentirsi in grado di mostrare apertamente la sua pelle ai fan dei social e che per questo ammirava il coraggio della giovane figlia di Michelle Hunziker.







Quest’anno non c’era nessun fidanzato ad accompagnarla: l’anno scorso si era recata alla kermesse con Andrea Iannone, ma la storia tra i due è naufragata quando lei ha deciso di tornare insieme allo storico ex fidanzato, Andrea Damante, con cui si è separata di nuovo a pochi mesi dal ritorno di fiamma.Sui social né Giulia De Lellis né Damante hanno rivelato i motivi che li avrebbero spinti a rompere, e i fan sono in attesa di sapere la verità.