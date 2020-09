Anche Belen Rodriguez sembra apprezzare l'indiscussa avvenenza di Can Yaman, attore turco protagonista di "Daydreamer" su Canale 5

Certamente Can Yaman è l’uomo del momento: affascinante e seducente quanto basta, il bellissimo attore turco ha infatti conquistato in poco tempo una gran fetta del pubblico italiano. Nello specifico, lo vediamo impersonare il ruolo di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno, la nuova serie tv in onda su Canale 5.

In realtà, Can si era già palesato lo scorso anno nei panni di Ferit Aslan in Bitter Sweet, ma è solo da pochi mesi che è letteralmente entrato nel cuore dei fan di Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram 🧞‍♂️ ✖️📸@mortezaatabaki 🇮🇷 Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 3 Set 2020 alle ore 9:08 PDT

Can Yaman apprezzato anche da Belen

Laureatosi in giurisprudenza nonché ex avvocato, Can Yaman ha tuttavia deciso di seguire la sua passione, ossia quella per la recitazione.

Oltre che in tv, il bel Yaman è però seguitissimo anche sui social, in particolare su Instagram, dove conta oltre 7 milioni di follower. Proprio spulciando sul suo profilo, gli ammiratori più attenti hanno notato una speciale fan che lo segue…

Ebbene sì! Can Yaman, vera e propria icona di bellezza mediterranea, ha conquistato anche la spettacolare Belen Rodriguez. Negli oltre cinquecento account seguiti dalla popolare showgirl argentina figura infatti anche quello del 30enne turco.

Come darle torto, del resto?