Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si nascondono più: i due paparazzati insieme a cena a Milano.

Belen Rodriguez non si nasconde più: a Milano la showgirl si è concessa una cena in compagnia di amici e della nuova fiamma, Antonino Spinalbese, e lei stessa ha immortalato la scena via social. Per finire la showgirl ha lanciato una frecciatina contro l’ex marito, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez a cena con Antonino

Durante le vacanza a Ibiza Belen Rodriguez è stata pizzicata per la prima volta con l’affascinante hair stylist (più giovane di lei di 10 anni) Antonino Spinalbese. Questa volta i due erano insieme a Milano, ma per evitare lo “scoop” dei paparazzi è stata la stessa showgirl a mostrare Antonino tramite stories via Instagram. Una volta uscita dal ristorante la showgirl ha scritto una frase che sembra una chiara frecciatina nei confronti del suo ex marito, Stefano De Martino: “A nulla serve volere, se non hai il coraggio di agire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: 6 Set 2020 alle ore 9:34 PDT

Durante la vacanza da lei trascorsa a Ibiza Belen era stata sorpresa prima con Gianmaria Antinolfi (con cui la liaison si sarebbe conclusa in un nulla di fatto) e poi con il giovane hair stylist, che a quanto pare avrebbe fatto di tutto pur di conquistarla.

Solo pochi mesi fa Belen Rodriguez ha definitivamente rotto col marito, Stefano De Martino, con cui aveva provato a stare ancora insieme durante la primavera del 2019. I due non avevano nascosto di desiderare un secondo bambino, ma la storia d’amore è presto naufragata. Anche Stefano nel frattempo è stato sorpreso in barca con un’altra donna.