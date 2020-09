Stefano De Martino è stato paparazzato in barca in dolce compagnia della bella Fortuna, una ragazza campana con la quale sembra avere grande feeling

Stefano De Martino pare essere tornato a sorridere grazie a Fortuna, una ragazza campana con la quale ha trascorso alcuni dolci momenti in quel di Napoli. A immortalare l’ex marito di Belen Rodriguez insieme alla giovane donna è stato il settimanale “Gente”, che ha pubblicato le foto dove traspare un evidente feeling tra i due.

Stefano De Martino torna a sorridere

Le immagini mostrano in effetti parecchia intimità tra Stefano e Fortuna, pizzicati in barca nelle splendide acque della capitale partenopea. Tra risate, relax e qualche gesto di galanteria del presentatore di Made in Sud, le foto rubate hanno così raccontato i minimi dettagli delle giornate di De Martino passate insieme alla ragazza.

A quanto pare, Stefano De Martino e Fortuna hanno presenziato insieme a una festa nella penisola sorrentina, per poi rintanarsi da soli in barca. Qui avrebbero trascorso la notte insieme, lasciandosi cullare dalle onde del meraviglioso mare napoletano. Il mattino successivo l’ex ballerino di Amici, da galante padrone di casa, avrebbe anche preparato la colazione per la sua giovane “amica”.

Ma non sarebbe finita qui. A pranzo i due avrebbero fatto tappa in un ristorante affacciato sul mare, già conosciuto da Stefano. L’artista lo aveva infatti già frequentato diverse volte con Belen e famiglia. A seguire i due sarebbero infine tornati in barca per regalarsi nuovi tuffi rinfrescanti, tanto sole e molto relax insieme.