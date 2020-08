Daydreamer, Can Yaman denunciato da una collega

Guai con la legge per Can Yaman: l'attore è finito in tribunale per una lite avuta con una collega attrice.

A quanto pare non sarebbe tutto rose e fiori per Can Yaman, star turca della soap DayDreamer. Una collega di set lo avrebbe denunciato e Yaman avrebbe pagato una salatissima multa di circa 12 mila euro per risarcirla.

Can Yaman denunciato: i motivi

A quanto pare Can Yaman avrebbe avuto guai legali a causa di una sua ex collega di Hangimiz Sevmedik, Selen Syder. L’attrice avrebbe denunciato Yaman per averle tirato contro una tazza di tè bollente a seguito di una lite. In tribunale i giudici avrebbero dato ragione all’attrice, condannato Yaman a pagarle un indennizzo di i 8000 lire turche (circa 12000 euro). L’attore non ha parlato pubblicamente della vicenda, e ovviamente lui e Selen avrebbero chiuso qualsiasi rapporto.

Qual è il motivo per cui i due hanno litigato? A quanto pare nonostante i giudici abbiano dato ragione a Selen Syder l’attrice si sarebbe progressivamente allontanata dal mondo dei riflettori, al contrario di Yaman che con Daydreamer si è riconfermato uno degli attori più in voga del panorama turco.



Il fisico scolpito e il fascino di Yaman gli hanno consentito di diventare ben presto uno dei volti “più ambiti” anche in Italia: anche la showgirl Francesca Cipriani ha ammesso pubblicamente di essersi presa una cotta per lui, mentre la soap di cui è protagonista sta raggiungendo ottimi ascolti. Yaman è estremamente riservato sulla propria vita privata e oggi non è noto se al fianco dell’attore ci sia qualcuno di speciale oppure no.