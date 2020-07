Francesca Cipriani disperata per l’attore turco Can Yaman.

La serie tv turca “Daydreamer”, in onda ogni pomeriggio su Canale 5, sta riscuotendo un grandissimo successo in termini di ascolto e non solo. Tutte le telespettatrici hanno perso la testa per il protagonista della serie: Can Yaman. In molte cercano, invano, di mettersi in contatto con lui tramite i social senza mai ricevere una risposta.

L’attore turco, che è stato molte volte in Italia, ha fatto perdere la testa non solo a donne normali ma anche a persone del mondo dello spettacolo. Più precisamente, la showgirl e opinionista Francesca Cipriani ha dichiarato di essersi innamorata di Can. In diretta con Francesco Fredella, su RTL 102.5, infatti, la Cipriani ha detto di essere disperata perché non riceve nessuna risposta da Yaman.

La disperazione di Francesca Cipriani

Stando alle sue parole, pare proprio che l’opinionista di Barbara d’Urso si sia innamorata dell’attore turco. Francesca e disperata e non sa come fare. In occasione di una puntata di Live non è la d’Urso i due già si erano incontrati e pare proprio che fosse scattato qualcosa. “Mi ha fulminata con uno sguardo. Eravamo rimasti che ci dovevamo vedere, ma il blocco ha poi sospeso tutto”.

Insomma, tra Francesca e Can doveva esserci anche un vero e proprio appuntamento, interrotto poi a causa della pandemia da coronavirus. La Cipriani ha anche chiesto aiuto all’amico Cristiano Malgioglio che ha un fidanzato proprio in Turchia. “Devo chiedere a Malgioglio di andare a Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile”, ha detto.

Le lacrime di Francesca

Mai come questa volta Francesca sembra avere davvero delle intenzioni serie. Addirittura, ha confessato di piangere continuamente per lui ogni giorno.

Dopo l’incontro nello studio di Barbara d’Urso pare che lui sia completamente sparito e non l’abbia più nemmeno cercata sui social. “Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”. Intanto Can non si ferma nemmeno in estate. Mentre in Italia sta andando in onda ‘Daydreamer’, già sta girando una nuova serie tv dal titolo, in turco, “Bay Yanlış“.

Questa, con molta probabilità, verrà trasmessa la prossima estate, sempre da Mediaset.