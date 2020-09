Pace fatta tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani: l'annuncio social dei due ex concorrenti del primo Grande Fratello.

Dopo mesi di frecciatine e recriminazioni a mezzo social sembra proprio che Salvo Veneziano e Cristina Plevani abbiano deciso di fare la pace. I due ex concorrenti del primo Grande Fratello lo hanno annunciato personalmente, via social.

Cristina Plevani e Salvo: la pace

A sorpresa Salvo Veneziano ha annunciato che lui e Cristina Plevani abbiano deposto l’ascia di guerra. “Quando due persone sono legate tutto si risolve”, ha scritto l’ex gieffino postando uno scatto che lo ritrae accanto all’ex vincitrice del primo Grande Fratello.

Nei mesi scorsi tra i due si era creata qualche tensione: anzitutto la Plevani aveva affermato che Salvo non fosse affatto cambiato rispetto alla partecipazione al suo primo Grande Fratello (in relazione alle frasi su Elisa De Panicis che gli sono valse la squalifica durante la sua seconda partecipazione al reality show).

A seguire poi, Salvo aveva affermato che a 50 anni compiuti la Plevani non fosse stata ancora in grado di costruirsi una famiglia, frase per cui lei aveva mostrato apertamente di essersela presa.

“Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora sì”, aveva affermato la Plevani. Oggi a quanto pare i due avrebbero messo una pietra sopra alle reciproche incomprensioni, e chissà se li rivedremo ancora insieme.